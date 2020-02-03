Бишкек, , 16:56 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ о временном отстранении от работы судьи Кара-Кульского городского суда Джалал-Абадской области Памирбека Ыманбекова. Об этом сообщает пресс-служба главы государства сегодня, 3 февраля.

Такое решение президент принял на основании вердикта дисциплинарной комиссии при совете судей республики в связи с дачей согласия на привлечение его к уголовной ответственности.

Отметим, что генеральная прокуратура возбудила против Ыманбекова уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями «Злоупотребление должностным положением» и «Вымогательство взятки».

ИА REGNUM напоминает, что в октябре 2019 года Памирбека Ыманбекова задержали за вымогательство 100 тысяч сомов (90,4 тысяч рублей) у гражданина, подозреваемого в хранении наркотиков. Судью и его сообщника поймали с поличным при получении 20 тысяч сомов (18 тысяч сомов).