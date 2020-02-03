Ташкент, , 16:56 — REGNUM Сегодня в системе Минэнерго Узбекистана работает всего 121 600 человек, говорится в сообщении Минэнерго республики.

«Из них 21 761 (17,8%) молодые специалисты в возрасте до 30 лет, в том числе 444 — руководители разных уровней. Из числа молодых специалистов (21 761) 3113 (14,3%) — это девушки, из которых 26 являются руководителями, в том числе 2 заместителя первых руководителей и 8 руководителей подразделений (департамент, управление, цех, отдел)», сообщает министерство.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в феврале 2019 года подписал указ https://regnum.ru/news/polit/2566159.html, согласно которому образовано Министерство энергетики республики, ведомство отвечает за единую государственную политики в топливно-энергетической отрасли.

В частности, ведомство ответственно за осуществление государственного регулирования за производством, передачей, распределением и потреблением электрической и тепловой энергии, угля, а также за добычей, переработкой, транспортировкой, распределением, реализацией и использованием нефти, газа и продуктов их переработки.