Чебоксары, , 16:56 — REGNUM Врио главы Чувашии Олег Николаев продолжает кадровую чистку правительства Михаила Игнатьева. Сразу три министра из его ближайшего окружения экс-главы Чувашии освобождены от занимаемых должностей — Иван Исаев (минприроды), Сергей Димитриев (минтруд) и Константин Яковлев (минкультуры). Соответствующие указы опубликованы 3 февраля. Ранее, 31 января, были освобождены от должности по собственному желанию соратники Игнатьева — Юрий Васильев (руководитель администрации главы региона) и Светлана Енилина (минфин).

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 февраля указом врио главы Чувашии исполняющим обязанности министра финансов Чувашии назначен Михаил Ноздряков. Ранее в течение трёх лет он возглавлял минфин республики в правительстве Михаила Игнатьева. Временное исполнение обязанностей руководителя администрации главы Чувашии возложено наНиколая Каргина, ранее занимавшего должность первого заместителя руководителя — начальника управления внутренней политики.

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