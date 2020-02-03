Бишкек, , 16:53 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков сегодня, 3 февраля, провел телефонные переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Киргизстанский лидер поблагодарил казахстанского коллегу за содействие в возвращении на родину граждан Киргизии, находившихся в китайском городе Ухань, где возникла вспышка коронавирусной инфекции.

Также президенты Казахстана и Киргизии обсудили вопросы взаимодействия двух стран и наметили планы на ближайшую перспективу.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Казахстан вывез 18 граждан Киргизии, находившихся в китайском городе Ухань. 2 февраля 2020 года киргизстанцев из Нур-Султана в Бишкек доставил специальный авиаборт, отправленный Киргизией.