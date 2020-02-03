Челябинск, , 16:52 — REGNUM Семейные проблемы нового челябинского омбудсмена Антона Шарпилова не могут долго влиять на работу аппарата уполномоченного по правам человека. Это следует из записи, которую 3 февраля опубликовала в соцсетях вице-губернатор Ирина Гехт.

Она отметила, что желает молодому омбудсмену разрешить сложную ситуацию. При этом подчеркнула, что уполномоченный по правам человека должен быть готов работать 24 часа в сутки и семь дней в неделю. Люди ждут от него помощи.

Пока омбудсмен в отпуске, нагрузка ляжет на его аппарат. «Но так долго продолжаться не может», — отмечает чиновница.

Как сообщало ИА REGNUM, назначенный в ноябре 31-летний Антон Шарпилов оказался в центре скандала. В январе стало известно о том, что он судится со своей экс-женой из-за детей. А 3 февраля в соцсети ВКонтакте он объявил о том, что идёт в отпуск без содержания.

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