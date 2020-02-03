Тирана, , 18:02 — REGNUM 3 февраля в Тирану прибыл глава парламента ЕС Давид Сассоли.

Как сообщает албанское новостное агентство TopChannel, в ходе визита европейский политик провел совместную пресс-конференцию с премьер-министром Албании Эди Рамой, в ходе которой заявил, что Албания и Северная Македония заслуживают начала переговоров о вступлении в ЕС:

«Албания и Северная Македония заслуживают начала переговоров с ЕС. Одной из сильных сторон Албании является законодательство в сфере энергетики. Однако для реализации дел было бы лучше, если бы методология была уточнена. Албания делает важную и полезную работу для региона».

В ответной речи албанский премьер подчеркнул, что Албания будет продолжать реформу систему правосудия и другие преобразования независимо от того, как будут развиваться события внутри ЕС.

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