Киев, , 16:50 — REGNUM Сегодня, 3 февраля, состоялся закрытый съезд партии «Слуга народа», сообщил прессе первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко.

Соратник Зеленского подчеркнул, что о съезде не сообщалось заранее, потому что в законодательстве нет требования обязательно информировать СМИ о таком мероприятии.

«Это был второй этап съезда. Он проводился теми же делегатами, что и первый этап. Он касался выдвижения кандидата в народные депутаты и фактически это был единственный вопрос повестки дня, мы его быстро исчерпали. Здесь нет никаких нарушений», — рассказал Корниенко.

Вместе с тем, он анонсировал третий этап съезда на 15 февраля. Это мероприятие будет публичным, с привлечением прессы.

«Будут обсуждаться изменения в устав, некоторые последующие шаги относительно стратегии местных выборов (которые должны пройти в нынешнем году — ред.)», — заявил политик.

ИА REGNUM напоминает, что первый этап съезда партии «Слуга народа» состоялся еще в ноябре 2019 года.