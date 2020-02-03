Екатеринбург, , 16:48 — REGNUM Члены свердловского отделения Российского союза архитекторов организовали экспертно-консультационный совет при организации. Об этом сообщает интернет-газета Znak.

Новое объединение будет выносить экспертные заключения по архитектурным проектам. Услуги совета будут платными.

По мнению члена правления союза, бывшего главного архитектора Екатеринбурга Михаила Вяткина, экспертная деятельность будет востребована застройщиками. В частности, новое объединение уже дало свои рекомендации по проекту Opera Tower рядом с гостиницей «Большой Урал».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее архитекторы призвали мэрию Екатеринбурга включить их в рабочую группу по разработке нового генплана города. Первая версия нового генплана разрабатывалась без участия представителей Союза архитекторов.

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