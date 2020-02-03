Белград, , 16:46 — REGNUM В сербском обществе популярна мысль о том, что признание независимости самопровозглашенной «Республики Косово» приведет к дальнейшему разрушению государственного строя в Сербии и её деградации как страны. Но при этом очень серьёзно недооцениваются сепаратистские тенденции в другом сербском регионе — Воеводине. Об этом ИА REGNUM рассказал сербский философ и политолог, сотрудник журнала «Новая сербская политическая мысль» Никола Танасич.

При этом эксперт подчеркнул, что на сепаратизм в Воеводине стоит обратить самое пристальное внимание.

«В Воеводине уже десятилетиями действует одна немногочисленная, но громкая и влиятельная политическая группа, которая паразитирует на бюджете края под предлогом защиты «культурной идентичности Воеводины» и которая не скрывает желание пойти таким же путем, которым пошли бывшие югославские республики. Идейный вдохновитель этой группы — лидер шовинисткой партии «Лига социал-демократов Воеводины» Ненад Чанак. Этот человек ранее ехидно комментировал одностороннее провозглашение Приштиной независимости от Сербии словами «независимость от Сербии не получил только тот, кто ее не просил». Он и сегодня громко выступает за признание независимости Косово, понимая, что этот шаг открыл бы дополнительные возможности для интернационализации вопроса Воеводины», — пояснил Танасич.

Эксперт также напомнил о «недипломатичной выходке» бывшего посла Германии в Сербии Андреаса Цобеля, которая хорошо запомнилась сербам — в разгар переговоров о будущем Косово и Метохии в 2007 году он публично пригрозил Белграду словами о том, что, если Сербия не пойдёт на уступки в вопросе Косово, она может столкнуться с открытием вопроса Воеводины и Санджака (область на юго-западе Сербии с многочисленным мусульманским населением — ИА REGNUM).

«Конечно, никто не принял слова посла за чистую монету — его заявление как раз было оценено как доказательство того, что вопрос Воеводины следующий на очереди, если Сербия согласится с потерей своей территории и православных святынь в Косово и Метохии», — добавил Никола Танасич.

Тем не менее, считает сербский эксперт, с геополитической точки зрения в Воеводине нет потенциала для развития какого бы то ни было серьезного сепаратистского движения.

«Местные ксенофобы строят свою «особую идентичность» на засахаренных и мифологизированных изображениях австро-венгерского среднего и высшего класса, к которому население края никогда не принадлежало. Сербы сегодня составляют абсолютное большинство населения Воеводины, а среди других этнических групп, включая дежурных бунтовщиков венгров, нет особых сепаратистских тенденций. При этом «воеводьянами» себя считает только привилегированное сербское меньшинство — этого никогда не делают венгры, словаки или русины. Нет никакой «межэтнической воеводьянской идентичности» — она базируется исключительно на отрицании сербской идентичности и сербских традиций среди самих же сербов. Одновременно идея о том, что в Воеводине могут появится какие-то террористические или паравоенные формирования, способные начать устраивать провокации по отношению к сербской армии или полиции и требовать международного признания (как это было в Словении, Хорватии или Косово), вызывает даже у оголтелых местных патриотов лишь ухмылку. Такой сценарий в миролюбивой Воеводине невозможно представить», — отметил Танасич.

По его мнению, это не значит, что «вопрос Воеводины» не может создать для Сербии серьезные политические и экономические проблемы. Этот край еще в рамках СФРЮ и СРЮ имел диспропорциональную автономию и собственную бюрократию, напомнил эксперт. «Это было неэффективно с точки зрения функционирования краевых органов, но благодаря существованию этой двойной бюрократии выросло поколение паразитирующих на бюджете, которое напрямую связывает свое личное благосостояние с институтами автономии (все воеводьянские борцы за автономию в основном работают в государственном секторе, подконтрольном органам власти края)», — добавил эксперт.

Танасич напомнил, что под давлением международного сообщества Сербия в конституции 2006 года возобновила относительно высокий степень автономии для Воеводины, превратив себя в диспропорциональное государство с тремя уровнями власти и двумя политическими центрами, конкурирующими между собой — Белградом и Нови Садом. Политические трения между этими двумя самыми богатыми сербскими городами не могут перерасти в серьезный кризис, но в долгосрочной перспективе они могут усложнить функционирование сербского государства, допускает он. «Местная ксенофобствующая элита в Нови Саде воспринимает регионы Воеводины как свой частный надел, одновременно распространяя ксенофобию среди населения, используя хорошо известный лозунг «все деньги уходят в Белград», — рассказал эксперт.

По словам Танасича, не слишком сложно указывать пальцем на богатство сербской столицы и сравнивать его с неразвитыми селами в Воеводине. «Желаемый эффект налицо, хотя эта картина в основном ложная», — считает он, объясняя это тем фактом, что Белград приносит в ВВП Сербии намного больше денег, чем его население участвует в общем количестве населения в стране. «Белград больше средств вносит в бюджет, чем использует. С другой стороны, если не брать во внимание столицу, Воеводина в основном более развита, чем другие регионы Сербии, которые не имеют привилегий автономного края. Аргумент «все деньги уходят в Белград» имеет точно такое же право на существование, как и «все деньги идут в Новый Сад», — сказал эксперт, добавив, что новисадская элита, составленная из сторонников автономии Воеводины, как раз хотела бы стать «Белградом вместо Белграда».

«Проблема в том, что такая риторика нервирует политических деятелей в остальной части Сербии и провоцирует центростремительные тенденции в сторону Белграда, из-за чего страдает не только сама Воеводина, но и вся страна (включая Белград, который перенаселен, инфраструктура которого перегружена, а воздух загрязнен). Эти центростремительные тенденции отдаляют одних граждан от других, дополнительно усложняют функционирование государства и его экономики и вызывают новые сепаратистские тенденции. Реакция на них — это усиление централизма, и таким образом политическая жизнь в стране смыкается в порочный круг местной ксенофобии и мелкого регионального шовинизма», — полагает Танасич.

По его мнению, решение проблемы лежит на поверхности — Сербии нужна глубокая децентрализация на уровне всего государства. Когда финансирование автономии Воеводины и ее многочисленных параллельных институтов власти уже не будет заботой государственного бюджета и они начнутся финансироваться напрямую — из бюджета муниципалитетов Воеводины, очень быстро гипертрофированные политические полномочия упадут до нужного уровня, полагает он. «Пока не будет проведена настоящая децентрализация и пока вопросы сбора и расходования денег из бюджета отдельных муниципалитетов решают политические силы Центра (неважно, идет ли речь о Белграде или Нови Саде), в крае не будет настоящего развития. Сторонников одного центра легко будет поссорить со сторонниками другого, а это всё наносит ущерб сербскому государству и его гражданам», — подытожил Никола Танасич.