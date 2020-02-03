Алеппо, Сирия, , 16:44 — REGNUM Убийство одного из командующих иранского спецназа «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Асгара Башабура произошло в провинции Алеппо (Сирия), передаёт 3 февраля Al Arabiya.

Напомним, месяц назад, 3 января, в Ираке был убит другой командир спецназа «Аль-Кудс» Касем Сулеймани.

Убийство Сулеймани было совершено американскими военными как ответ на действия проиранских сил, которые атаковали посольство США в Багдаде, якобы (по версии Штатов) организованное Сулеймани.

Нападение на произошло, в свою очередь, в ответ на бомбардировки американской авиацией иранских объектов.