Алеппо, Сирия, 3 февраля 2020, 16:44 — REGNUM Убийство одного из командующих иранского спецназа «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Асгара Башабура произошло в провинции Алеппо (Сирия), передаёт 3 февраля Al Arabiya.
Напомним, месяц назад, 3 января, в Ираке был убит другой командир спецназа «Аль-Кудс» Касем Сулеймани.
Убийство Сулеймани было совершено американскими военными как ответ на действия проиранских сил, которые атаковали посольство США в Багдаде, якобы (по версии Штатов) организованное Сулеймани.
Нападение на произошло, в свою очередь, в ответ на бомбардировки американской авиацией иранских объектов.