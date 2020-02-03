Москва, , 16:42 — REGNUM 3 февраля 2020 года исполняется 70 лет со дня установления дипломатических отношений между Индонезией и Россией, начало которым было положено в 1950 году. Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индонезии в Российской Федерации и Республике Беларусь Вахид Суприяди.

На сайте посольства Индонезии в РФ приводится статья под названием «Вехи 70-летней истории дипломатических отношений Индонезии и России».

Согласно источнику, за 70 лет отношения между сторонами переживали головокружительные взлеты и падения.

В эпоху первого президента Индонезии Сукарно (Старого Порядка) отношения между Джакартой и Москвой были очень близкими и крайне продуктивными. Главы двух государств часто встречались, обменивались визитами. Президент Сукарно четыре раза посетил Советский Союз, в 1956, 1959, 1961 и 1964 годах. Между тем советские государственные деятели Климент Ворошилов и Никита Хрущев посещали Индонезию в 1957 и 1960 годах.

В те годы Советский Союз активно помогал Индонезии в самых разных областях: в инфраструктуре, финансах, подготовке национальных кадров в лучших советских образовательных учреждениях, в поставках военной техники. Крайне важную роль сыграла поддержка Советского Союза в возвращении Западного Ириана в 1963 году.

В эпоху Нового Порядка Москва, казалось, исчезла с «радаров» Индонезии. Однако предпринимались усилия по сближению отношений между двумя странами. Так в июле 1986 года во время своего выступления во Владивостоке советский лидер Михаил Горбачев назвал Индонезию одной из стран, с которой Советский Союз хотел бы развивать сотрудничество.

Прорыв в отношениях между двумя странами был отмечен визитом президента Индонезии Сухарто в Москву 7−12 сентября 1989 года, в ходе которого было подписано заявление об основах дружбы и сотрудничества между Индонезией и Советским Союзом.

Известно, что геополитическая картина мира начала стремительно меняться в начале 1990-х годов, когда пала Берлинская стена и распался Советский Союз, что, в свою очередь, повлияло и на двусторонние отношения Индонезии и России. 28 декабря 1991 правительство Индонезии сообщило о признании Российской Федерации «правопреемницей» Советского Союза.

В начале XXI века была открыта новая глава в отношениях Индонезии и России, что было отмечено взаимным визитом и встречей лидеров двух стран и высокопоставленных официальных лиц, а также взаимной поддержкой на международных форумах.

«Отношения и сотрудничество активно укреплялись не только на правительственном уровне или между органами исполнительной власти, но и на уровне органов законодательной и судебной власти, деловых кругов, между СМИ и простыми гражданами наших стран», — говорится в заявлении посла Индонезии в РФ.

С 2000 года встречи между лидерами двух стран стали более частыми, так с 2000 по 2020 год было проведено 13 двусторонних встреч президентов Индонезии и России, 4 встречи были проведены в ходе официальных визитов и 9 — на полях международных форумов. Президент Российской Федерации Владимир Путин провел встречи с такими главами Индонезии, как Абдуррахман Вахид, Мегавати Сукарнопутри, Сусило Бамбанг Юдойоно и Джоко Видодо.

Действующий президент Индонезии Джоко Видодо встретился с Владимиром Путиным три раза, а именно на Пекинском саммите АТЭС 10 ноября 2014 года, в ходе визита в Сочи 18 мая 2016 года для участия в саммите Россия — АСЕАН (19−20 мая 2016 года), а также во время Восточноазиатского саммита в Сингапуре 14 ноября 2018 года.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индонезии в Российской Федерации и Республике Беларусь Вахид Суприяди «Позиции Индонезии и России совпадают по многим вопросам международной и региональной повестки, включая глобальные вызовы. Наши страны располагают богатым потенциалом для сотрудничества в различных областях, таких как: экономика, торговля, инвестиции, энергетика, туризм, наука и техника, образование, социальная сфера и культура, безопасность и военно-техническая отрасль»

По словам посла Индонезии, отношения между странами в настоящее время выходят на новый, более высокий уровень стратегического партнерства. Документы о стратегическом партнерстве, как ожидается, будут подписаны на ближайшей встрече глав двух государств.

Напомним, декларация о сотрудничестве и партнерских отношениях между Республикой Индонезия и Российской Федерацией в XXI веке была подписана президентом Индонезии Мегавати Сукарнопутри и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Москве 21 апреля 2003 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, объем торговли между Индонезией и Россией в январе-ноябре 2019 года достиг $1,92 млрд, а стоимость российских инвестиций в Индонезию в период с января по сентябрь 2019 года увеличилась почти в 10 раз до $17,29 млн.

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