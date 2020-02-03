Киев, , 16:37 — REGNUM Фракция «Европейская солидарность» (лидером политической силы является экс-президент Украины Петр Порошенко) призывает нынешнего главу Украины Владимира Зеленского рассказать «всю правду» о его новогоднем визите в Оман.

Об этом заявил сопредседатель фракции Артур Герасимов сегодня, 3 февраля, на согласительном совете Рады.

Герасимов подчеркнул, что офис президента почти месяц пытается «держать в заблуждении общество» насчет тайного отдыха Зеленского в Омане. Политик считает, что в версию о рабочем визите за собственный счет уже не верят даже ярые сторонники нынешнего президента.

«"Европейская солидарность» направила ряд депутатских обращений к государственным структурам, чтобы пролить свет на детали этого визита, но официальный ответ еще не получила. Призываем президента признаться обществу, что никакого визита не было. Безнаказанная ложь очень опасна», — считает Герасимов.

ИА REGNUM напоминает, что 20 января министерство иностранных дел Украины пообещало предоставить журналистам полную информацию о новогоднем визите Зеленскогов Оман «в свое время».

«Я знаю об интересе журналистского сообщества, ведь и мы, и администрация получаем запросы… на которые мы в свое время все вам ответим», — сказал глава украинской дипломатии.