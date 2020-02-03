Москва, , 16:33 — REGNUM В Госдуме обсуждается предложение об ограничении поездок депутатов в Юго-Восточную Азию, сообщил корреспонденту ИА REGNUM 3 февраля источник в нижней палате парламента.

«Есть такое предложение: подумать об ограничении командирования депутатов в страны региона и сопровождающих лиц», — сказал собеседник агентства.

С инициативой выступил депутат одной из оппозиционной фракции. В Госдуме обеспокоены ситуацией с новым коронавирусом и распространением вируса из Китая, и предлагают по возможности сократить международные контакты.

«Решение по командировкам может приниматься точечно», — отметил источник в Госдуме.