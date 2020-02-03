Челябинск, , 16:32 — REGNUM В Челябинской области новый уполномоченный по правам человека Антон Шарпилов ушёл в отпуск без содержания. Об этом он написал на своей странице во ВКонтакте.

Он отметил, что сейчас нужно больше времени уделить семье и здоровью и принять важное решение. И добавил: «Дети и родители — самое главное в жизни».

Как сообщало ИА REGNUM, Антон Шарпилов был назначен в конце 2019 года. А в начале 2020-го оказался в центре скандала. Он судится со своей бывшей супругой из-за детей. Ранее районный и областной суды постановили, что дети должны жить с ним, а его бывшая жена может их видеть.