Женева, Швейцария, , 16:28 — REGNUM Ограничительные меры по взаимодействию с Китаем должны приниматься странами только на основе проверенных данных, заявил 3 февраля гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Выступая на заседании исполкома Всемирной организации здравоохранения, её глава сказал, что Китай уже очень много сделал, чтобы не дать новому коронавирусу 2019-nCoV распространиться по миру.

Так, в 23 странах (не считая Китая) на текущий момент насчитывается только 151 случай заболевших пневмонией, вызванной 2019-nCoV. То есть вирус распространяется, отмечает глава ВОЗ, «минимально и медленно».

Поэтому, отмечает Гебрейесус, не следует из-за этого тормозить международную торговлю, в частности — с Китаем, не нужно «вмешательства» и в сферу туризма.

Напомним, число скончавшихся от 2019-nCoV достигло 362 человек, заболевших — свыше 17 тысяч. Китайские власти утверждают, что принимают всевозможные меры, чтобы остановить распространение инфекции.

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