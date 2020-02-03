Киев, , 16:27 — REGNUM 4 инженерно-строительных организации в настоящий момент готовы участвовать в тендере на демонтаж герба СССР со щита скульптуры «Родина-мать» в Киеве.

Об этом заявил глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович.

В интервью «Радио Свобода» (СМИ — иностранный агент) 3 февраля чиновник подтвердил, что его ведомство готово «пройти этот путь до конца».

«Предпринимательская и общественная инициатива у нас есть. Скидки, помощь… все лишь бы убрать коммунистические символы. Институт готов еще раз стать на эту тропу», — заявил Дробович.

ИА REGNUM напоминает, что в конце прошлого года Дробович заявлял журналистам, что демонтаж герба СССР на щите монумента «Родина-мать» «обойдется очень дорого и будет требовать сложных расчетов». По его словам, инженерные приспособления, чтобы демонтировать щит, могут наклонить статую, а ее нельзя «разбалансировать».