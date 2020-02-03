Тбилиси, , 16:10 — REGNUM Пикетирование грузинского парламента, которое готовит оппозиция, будет направлено против государства. С таким заявлением 3 февраля вышел к журналистам вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Он указал на несоответствие заявлений внутри оппозиции. С одной стороны, там говорят об успехах переговоров об избирательной реформе, а с другой — собираются пикетировать парламент, требуя провести избирательную реформу.

По мнению Вольского, это говорит об истинных намерениях оппозиции, которая якобы хочет сорвать работу парламента.

«<…>При этом они говорят об успехе переговоров на избирательные темы. Это ложь, пикетирование никак не связано с процессом обсуждения Избирательного кодекса. Это акция против государства», — сказал зампредседателя парламента.

Как передавало ИА REGNUM, 3 февраля представители ряда оппозиционных партий Грузии заявили о намерении начать с 4 февраля, когда откроется весенняя сессия парламента, пикетирование законодательного органа Грузии.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава фракции ЕНД: доклад президента Грузии пройдет на фоне протестов