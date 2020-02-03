Москва, , 15:59 — REGNUM Депутат Госдумы Константин Затулин («Единая Россия») предложил закрепить русских в преамбуле Конституции. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 февраля, соответствующую поправку он внес на рассмотрение рабочей группы по изменению Конституции.

«Предлагаю внести в начало преамбулы Конституции РФ вместо прежней следующую формулировку «Мы, русские, в союзе с другими братскими народами сплотившиеся в многонациональный народ Российской Федерации, соединенный общей судьбой на своей земле», — сказал Затулин.

Кроме того, чтобы в случае принятия новой редакции преамбулы Конституции Российской Федерации исключить любое двойное толкование, предлагается слово «соединенные» в дальнейшем тексте употребить в единственном числе «соединенный». Таким образом, указал парламентарий, будет подчеркнут факт принятия Конституции Российской Федерации от имени всего многонационального народа Российской Федерации.