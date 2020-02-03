Ташкент, , 15:54 — REGNUM Активизировать работу по оказанию помощи Афганистану договорились государственный секретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилов 3 февраля по итогам двусторонних переговоров в Ташкенте.

Глава внешнеполитического ведомства Узбекистана отметил, что стороны также договорились усилить работу по интеграции Афганистана в торгово-экономические и транспортные связи в Туркестане.

Помпео, в свою очередь, отметил эффективность формата «С5+1» (пять стран Туркестана и США). По его словам, группа «С5+1» позволят координировать усилия стран Туркестана в различных вопросах.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон планирует выделить $1 млн на развитие торговых отношений между Узбекистаном и Афганистаном.

Читайте ранее в этом сюжете: США помогут Узбекистану реформировать финансовый сектор