Москва, , 15:57 — REGNUM Ситуацию в Сирии и Ливии обсудили на встрече в Москве спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел России Михаил Богданов и австрийский посол в Москве Йоханнес Айгнер. Об этом сообщает 3 февраля пресс-служба МИД России.

Инициатива переговоров исходила от австрийской стороны. Дипломаты подробно обсудили актуальные события на Ближнем Востоке, включая ситуацию в Сирии и Ливии и перспективы урегулирования между Израилем и Палестиной в контексте предложенной США «сделки века».

Кроме того, Айгнера принял замглавы МИД России Сергей Рябков. На их встрече речь шла о положении дел в сфере контроля над вооружениями, проблематике иранской ядерной сделки. Обсуждались и другие вопросы международной повестки дня.

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