Приштина, , 15:56 — REGNUM После того, как победители парламентских выборов 6 октября в Косово «Движение за самоопределение» и «Демократическая лига Косово» (ЛДК) сумели преодолеть разногласия и заключили соглашение о создании правительственной коалиции, новый состав кабинета был вынесен на рассмотрение в парламент, где настоящее время проходят оживленные дискуссии.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе парламентских дебатов бывшие соперники предполагаемого нового премьер-министра Косово, лидера «Самоопределения» Альбина Курти, глава Демократической партии Косово Кадри Весели и глава мелкой партии «Социал-демократическая инициатива» Фатмир Лимай выступили с критикой Курти.

Так, Весели заявил, что Курти «не знает и не чувствует Косово», а возглавляемое им коалиционное правительство не сможет оперативно принимать решения из-за внутренних разногласий.

В то время как Лимай призвал Курти «стать скромнее», отбросить манеру поведения, свойственную главе оппозиции и «вести себя как подобает премьер-министру».

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