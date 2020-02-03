Тегеран, 3 февраля 2020, 15:46 — REGNUM Глава дипломатии Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель провел переговоры с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом. Об этом 3 февраля сообщает IRNA.
Отмечается, стороны затронули «вопросы двусторонних отношений между Ираном и Европой, а также обсудили развитие обстановки в регионе, некоторые международные события»
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Германия, Франция и Великобритания запустили механизм урегулирования споров в рамках СВПД (так называемой ядерной сделки с Ираном). В Иране, России и Китае сочли это ошибкой, а в прессе появилась информация, что европейцев вынудил к такому шагу Вашингтон.
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