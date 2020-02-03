Рига, , 15:46 — REGNUM Первые комплекты медалей в честь 75-летия Победы вручены ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Латвии. Об этом сообщил 3 февраля журналистам российский посол в прибалтийской республике Евгений Лукьянов.

Дипломат назвал почётной обязанностью и волнительной процедурой вручение памятных медалей латвийским ветеранам. Медали получили несколько десятков человек, акция будет продолжаться вплоть до 9 мая.

Лукьянов добавил, что к некоторым ветеранам, которые не могли лично прибыть в посольство, дипломаты отправились сами. По данным дипмиссии, в Латвии живёт около 1,5 тыс. участников Великой Отечественной войны.

«Забыв войну, исключив ее из народной памяти, мы кликаем другую войну. И это, к сожалению, подтверждает история со всей очевидностью», — сказал российский посол.

Право на получение памятной медали имеют военнослужащие, участники боевых действий на фронтах Великой Отечественной войны, партизаны, труженики тыла, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей.

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