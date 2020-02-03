Баня-Лука, Босния и Герцеговина, , 15:44 — REGNUM Босния и Герцеговина не будет вступать в НАТО, заявил президент Республики Сербской, представитель в президиуме в Боснии и Герцеговине Милорад Додик на пресс-конференции в Баня-Луке.

Страна не будет двигаться в сторону интеграции в военный альянс, заявил Додик и отметил, что представители НАТО говорят в последнее время лишь о том, что БиГ находится «на пути к сотрудничеству».

Додик отметил, что «он был бы рад отменить плана действий по членству Боснии и Герцеговины в НАТО», но не может этого сделать.

Президент Республики Сербской также напомнил о словах Бакира Изетбеговича, представителя боснийских мусульман в президиуме Боснии и Герцеговины, о том, что «если боснийские сербы не захотят войти в НАТО, значит страна не вступит в альянс».