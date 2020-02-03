Варшава, , 15:43 — REGNUM То, что президент Белоруссии Александр Лукашенко не согласился на воссоединение с Россией, означает, что он ждёт какого-то предложения со стороны Запада. Сейчас Польша слишком сосредоточена на Украине, с которой у неё «трудное прошлое», но она всегда должна помнить о Белоруссии, с которой у неё «трудное настоящее». Такое мнение высказал заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский в интервью журналу Plus Minus.

«Я убежден, что вопрос Беларуси будет ключевым, потому что если мы не представим ей реального предложения по партнерским отношениям, то у нас не будет шанса связать ее с ядром Центральной Европы», — приводит слова дипломата «Польское радио».

По словам Яблонского, Белоруссия «посылает сигналы» Польше, но они зачастую бывают противоречивыми. По словам польских предпринимателей, ведущих дела с Белоруссией, сотрудничество не всегда идёт так, как должно. С другой стороны, есть сигналы о том, что Белоруссия заинтересована к расширению польского присутствия в её экономике, что подразумевает, в свою очередь, сближение в других сферах.

Как считает Яблонский, Польша должна учитывать, как выглядят политические стандарты в Белоруссии. В деле сближения Польши и Белоруссии можно действовать двояко, с одной стороны — ставить условия и требовать их исполнения, но лучше «подходить прагматично и действовать точечно в обмен на постепенные политические реформы».

Польский дипломат констатировал, что прежние теории о внезапном падении нынешней власти в Минске «не оправдались».