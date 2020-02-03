Белград, , 15:42 — REGNUM Отношение Белграда к новым временным институтам власти в Приштине будет зависеть от внедрения Брюссельского соглашения, от положения сербского населения в Косово и Метохии и от того, будут ли отменены нелегальные торговые пошлины на сербские товары. Об этом заявила премьер-министр Сербии Ана Брнабич 3 февраля, отвечая на вопрос журналистов, готова ли она встретиться с Альбином Курти, если его кандидатура на пост премьер-министра сепаратистского Косово будет подтверждена.

«Ради улучшения положения сербов в Косово и Метохии я готова вести переговоры со всеми, включая Курти», — передает слова Брнабич агентство «Танюг».

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Брнабич напомнила, что Приштина взяла на себя обязательства перед международным сообществом, связанные с формированием «Сообщество сербских муниципалитетов», но все еще не выполнила его. По ее словам, Приштина также обязана отменить стопроцентные пошлины на сербские товары, которые противоречат региональному соглашению о свободной торговле (ЦЕФТА).

«От этих двух моментов — от внедрения Брюссельского соглашения и от того, как они относятся к нелегальным пошлинам на товары из центральной Сербии, — будет зависеть наше отношение к временным институтам власти в Приштине. Мы всегда готовы к переговорам, потому что это единственный способ построить лучшее, более справедливое и более стабильное будущее для всех нас в этой части Европы», — сказала Брнабич.

Напомним, что между Белградом и Приштиной в 2013 году в Брюсселе было подписано соглашение, которое, в числе прочего, предусматривает формирование в населённых сербами районах Косово «Сообщества сербских муниципалитетов». Несмотря на то, что Белград выполнил большинство своих обязательств в рамках данного соглашения, Приштина отказывается от выполнения своей части договорённости, утверждая, что «Сообщество» может превратиться во «вторую Республику Сербскую» и заметно «ограничить суверенитет» сепаратистского формирования.