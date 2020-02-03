Киев, , 15:38 — REGNUM Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков призвал всех народных депутатов украинского парламента «более взвешенно» относиться ко всем публичным заявлениям, которые они делают.

С таким призывом Разумков выступил сегодня, 3 февраля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Спикер не называл конкретных фамилий, но, по всей вероятности, его заявление связано с призывом народного депутата от «Слуги народа» Евгения Брагаря в эфире одного из телеканалов к пенсионерке — продать собаку «элитной породы», чтобы получить возможность заплатить за коммунальные услуги. Скандальное заявление вызвало масштабное обсуждение на Украине — и в политических кругах, и среди населения.

Разумков признал, что у парламентариев есть возможность делать ошибки, как и у всех других, — «однако ответственность, которая лежит на народных депутатах, больше, чем на других».

Также он заявил, что некоторые попавшие в парламент депутаты «начинают жить в другой реальности, оторванной от общества, оторванной от людей».

«Не надо забывать — и прошлые выборы показали этому пример, что ситуация может довольно быстро измениться… Всегда из удобных кресел Верховной рады Украины можно оказаться снова ближе к людям. Поэтому я очень рекомендую всем чаще общаться с людьми, слышать проблемы, если есть возможность, — помогать их решать», — заявил спикер.

ИА REGNUM отмечает, что в партии «Слуга народа» заявили, что в настоящий момент обсуждается исключение из фракции Евгения Брагара. Однако руководство признает, что принять такое решение будет сложно, ведь формально депутат ничего не нарушил.