Тирана, , 15:42 — REGNUM 3 февраля спикер парламента Словении Деян Жидан обратился к албанскому коллеге Грамозу Ручи с открытым письмом, в котором пообещал Тиране, как и Скопье, поддержку по вопросу о начале переговоров о вступлении в ЕС.

Как сообщает албанское государственное новостное агентство ATA, словенский политик подчеркнул, что межпарламентское сотрудничество между двумя странами будет продолжено и в ближайшее время состоится обмен визитами между главами парламентов Албании и Словении.

«Словения и в будущем продолжит оказывать стабильную поддержку европейской перспективы Албании и других стран Западных Балкан», — заявил Жидан.

«Национальная ассамблея, на всех своих уровня, готова поделиться своим опытом и знаниями с представителями парламента Албании и таким образом внести свой вклад в в продвижение вашей страны на пути европейской интеграции. В октябре республика Словения боролась за то, чтобы решение Европейского совета было другим и осознает его возможные последствия», — отметил спикер парламента Словении.

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