Таллин, , 15:31 — REGNUM Проблемы современной эстонской элиты с будущим проистекают из отсутствия реалистичного понимания прошлого, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 3 февраля, комментируя высказывания президента Эстонии.

Ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Тартусский мирный договор 1920 года продолжает действовать, что он «был, есть и останется свидетельством о рождении эстонского государства» и что Эстония не присоединялась к Советскому Союзу добровольно. Представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ отметила, что у политических элит этих стран (Эстонии, а также Польши — прим. ИА REGNUM) «проблемы не с прошлым, а с будущим», а также «кризис развития».

«Согласен с официальным представителем МИД России в том, что у большей части современной эстонской элиты есть проблемы с будущим, но проистекают они как раз из того, что у неё отсутствует реалистичное понимание прошлого. Эти люди всё ещё считают, что период жизни своей страны в виде Эстонской ССР можно просто взять и выбросить — вместе со всем тем важным для развития эстонского народа, что произошло в те десятилетия.

Кто-то, вероятно, удивится этому как обыкновенной глупости, но это не глупость — это результат индоктринации. Есть доктрина правопреемства по отношению только к довоенной Эстонии; следование ей — признак лояльности. Странно, что современная Эстония ищет свою легитимность в признании со стороны РСФСР, но это так!

Территориальные претензии здесь, на мой взгляд, дело второе. Во всяком случае, одобрения со стороны ведущих стран — членов НАТО такого рода претензии, способные обернуться военным конфликтом с Россией, точно не получат.

В некоторое оправдание самым твердолобым эстонским историческим «реконструкторам» — в костюмы того времени они не наряжаются, но мыслят точно в категориях 1920-х годов — скажу, что и у нас, в России, подобных и ещё больших чудаков ещё совсем недавно было немало. Сейчас их число поуменьшилось, но есть же у нас те, кто, будучи гражданами республики, признаёт существование некоего «Российского императорского дома Романовых», награды от него получает… Многим из них тоже хотелось бы, чтобы советская эпоха была забыта, чтобы нынешняя Россия была преемницей только Российской Империи, причём, по возможности, империи не начала XX века, а середины XIX-го. Но — не получится.

Так же ничего не получится и у эстонских деятелей типа Хенна Пыллуааса», — отметил Михаил Демурин.