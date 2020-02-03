Париж, , 15:30 — REGNUM После выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit) министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан подтвердил, что Великобритания не сможет получить доступ к европейскому рынку без соблюдения антидемпинговых правил, передает BFM TV.

«Если Великобритания хочет создать своего рода «Сингапур-на-Темзе» за пределами Европейского союза, мы не согласимся, потому что необходимо будет иметь доступ к внутреннему рынку, чтобы уважать наши правила», — заявил глава французской дипломатии.

«Если мы хотим играть на поле Европы, нам придется принять на себя все ограничения и преимущества», — настаивал Жан-Ив Ле Дриан.

Глава французской дипломатии также назвал голосование по Brexit в 2016 году «беспорядком».

Жан-Ив Ле Дриан также настаивает на том, что Франция будет «крайне бдительной» в предстоящих с Великобританией переговорах по рыболовству.

Напомним, сценарий «Сингапур-на-Темзе» — города-государства, построившего свою экономику на либерализме, — это сценарий, о котором мечтали многие сторонники Brexit. Наиболее убежденные из них делают ставку на безудержную свободную торговлю, чтобы «стимулировать» экономическую активность Великобритании после выхода из Европейского союза.