Варшава, , 15:35 — REGNUM Польша может занять в Евросоюзе место, освободившееся после выхода Великобритании. Об этом заявил глава польского МИД Яцек Чапутович в интервью Польскому агентству печати, опубликованному 3 февраля.

Он отметил, что после Brexit Евросоюз потеряет в населении, экономическом потенциале, военной мощи и влиянии на мировой арене. Вопрос заключается в том, какая роль после этого достанется Польше.

Чапутович указал на символичность официального визита в Польшу французского президента Эммануэля Макрона 3 февраля. Это говорит о рассмотрении Польши в качестве страны, которая может занять место Великобритании, добавил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, Великобритания вышла из состава ЕС 31 января. Польша находится в составе Евросоюза с 2004 года.

Читайте также: Никонов: Польша может последовать за Великобританией