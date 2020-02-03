Ростов-на-Дону, , 15:25 — REGNUM Центр безнадзорных животных в Ростове-на-Дону остался без руководителя. Как сообщают волонтёры муниципального учреждения, с Юрием Пономарёвым, возглавлявшим центр в течение трёх лет, не продлили контракт, передаёт ИА REGNUM.

Сотрудники центра обратились донскому губернатору Василию Голубеву с просьбой оставить Пономарёва во главе организации.

«За три года Пономарёв провел колоссальную работу — поднял учреждение из руин, восстановил коммуникации и систему отопления в здании, систематизировал работу центра, молниеносно реагировал на заявки граждан, а самое главное — гуманно регулировал численность безнадзорных животных», — пишут волонтёры в обращении.

ИА REGNUM напоминает, что траты на регулирование численности бездомных животных в Ростове-на-Дону ежегодно сокращаются.