Анкара, , 15:30 — REGNUM Президент Турции Реджеп Эрдоган призвал Россию не вмешиваться в конфликт Анкары и Дамаска, об этом 3 февраля сообщает Al Arabia.

«Я хочу сказать российским властям, что бы они не стояли на нашем пути», — подчеркнул Эрдоган в комментарии изданию.

Напомним, ранее ситуация в сирийском Идлибе резко обострилась. Власти страны освободили значительные территории от террористов в указанном регионе, что вызвало негативную реакцию со стороны Анкары.

Военнослужащие Турции направили свои силы в сирийскую провинцию, где и были убиты шестеро военных. Как утверждает Анкара, удар был нанесен правительственными войсками.

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