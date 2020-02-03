Киев, , 15:18 — REGNUM Глава Верховной рады Украины Дмитрий Разумков не стал прогнозировать, поддержит ли парламент законопроект об уменьшении количества народных депутатов.

Такой вопрос Разумкову задали на брифинге сегодня, 3 февраля, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Я же не гадалка. Думаю, что будет определяться Рада», — заявил Разумков.

Вместе с тем, спикер подчеркнул, что если парламент поддержит соответствующее решение, «никоим образом» не повлияет на эффективность его работы.

ИА REGNUM напоминает, что валсти Украины намерены законодательно сократить численность депутатов в Верховной раде с нынешних 450 до 300.