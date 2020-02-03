Москва, , 15:18 — REGNUM Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила заявление польской стороны о якобы победе над Россией в историческом споре с поведением пациентов психиатрической клиники. Это следует из комментария Захаровой, опубликованного 3 февраля на её странице в Facebook.

«Так думают все Наполеоны: и Бонапарт, и в больнице», — написала дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в интервью глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что Польша вышла победителем из спора с Россией об оценках событий Второй мировой войны. Теперь, по словам министра, Варшаве и Москве стоит успокоить эмоции и нормализовать отношения.

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