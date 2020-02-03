Бишкек, , 15:06 — REGNUM За последние годы между Казахстаном и Киргизией неоднократно портились отношения. В январе 2020 года наступил очередной мини-кризис — более сотни киргизских грузовиков стоят в очереди на казахской границе. Что мешает Казахстану и Киргизии наладить взаимовыгодное сотрудничество? На этот вопрос ответил казахстанский политолог, руководитель ОФ «Мир Евразии» Эдуард Полетаев.

По мнению эксперта, Нур-Султан и Бишкек прежде всего «ведут борьбу за собственные интересы»

«В отношениях партнеров периодически действительно возникают сложности. Последняя сложность — это недопонимание между Москвой и Минском по поводу поставок нефти, нерешенные вопросы по контрабанде между Бишкеком и Нур-Султаном и так далее».

Политолог отметил, что «несмотря на неоднократные обсуждения вопросов транзита товаров и открытости внутреннего рынка стороны пока не могут придти к единому мнению о причинах разночтений таможенной статистики».

»Каждая страна-участница ЕАЭС заинтересованна в нескольких вещах. Во-первых, не нарушать свои союзные обязательства. Во-вторых, работать прежде всего на собственные национальные интересы», — подчеркнул Полетаев.

Однако, по его мнению, «несмотря на шероховатости в отношениях, стороны постепенно приходят к консенсусу».

«Любые споры — часть рабочего процесса. Постепенно система налаживается. Может быть не так быстро как хотелось бы, но процесс идет. Если бы прогнозы некоторых СМИ о «развале ЕАЭС» сбывались после каждой новости о спорах между пантерами — Евразийский союз не продержался бы и месяца», — резюмировал он.

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