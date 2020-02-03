Бишкек, , 15:03 — REGNUM Общественная телерадиовещательная корпорация Киргизии планирует усилить сотрудничество с рядом российских федеральных телеканалов, передает пресс-служба ОТРК.

Для этого делегация киргизской телерадиокорпорации во главе с гендиректором Жайнаком Усеном уулу посетила Москву, где встретилась с послом Киргизии в России Аликбеком Джекшенкуловым.

Участники встречи обсудили возможности развития партнерских связей с российским «Первым каналом» и «Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компанией», а также вопросы содействия в расширении деятельности корреспондентского пункта ОТРК в Москве.