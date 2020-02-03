Минск, , 15:01 — REGNUM Александр Лукашенко летает на государственном самолёте, который «давно выработал свой ресурс, сроки эксплуатации вышли». Об этом комментарии «Радио «Свобода» (признано в России иностранным агентом) заявила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

Поводом стала вызвавшее в Белоруссии широкий общественный резонанс сообщение сотрудника польского телеканала «БелСат» Степана Путило (он же Светлов, он же Nexta) о покупке за казённый счёт для Лукашенко нового бизнес-джета Gulfstream G550 с бортовым номером EW-001PJ за более $60 млн. Эйсмонт прокомментировала новость уклончиво, заявив: «Ни личных, ни частных самолетов у президента Белоруссии никогда не было, нет и сейчас. И, скорее всего, не будет — исходя из той цены, которую вы назвали».

По её словам, сейчас в руководстве Белоруссии ищут деньги на новый «государственный» самолёт для Лукашенко.

«Но денег на эти цели пока нет, хотя и предложения от авиакомпаний поступали. И, кстати, еще о самолете, который сейчас используется. Напомню, что на момент покупки он уже был «бывшим в эксплуатации». Его покупали у президента Туркмении за полцены», — сказала Эйсмонт.

Ранее для Лукашенко было втайне приобретено немало автомобильной и авиационной техники в самом богатом исполнении. В частности, в прошлом году белорусских налогоплательщиков просто поставили перед фактом приобретения нового вертолета AgustaWestland AW139 и автомобиля Mercedes-Maybach S600 Pullman Guard.