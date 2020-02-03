Киев, 3 февраля 2020, 15:17 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время официальной церемонии встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве поздоровался с почётным караулом приветствием «Слава Украине!», сообщило 3 февраля информационное агентство УНИАН.
Почётный караул ответил гостю «Героям слава!». После осмотра строя, Эрдоган и Зеленский прослушали гимны стран и отправились на переговоры.
Напомним, слоган «Слава Украине! Героям слава!» является аналогией приветствия германских нацистов «Heil Hitler! Sieg heil!». В 30-е годы XX века членам «Организации украинских националистов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), произнося эту фразу, предписывалось так же вскидывать руку в приветствии, как и гитлеровцам.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее подобный инцидент произошёл с участием премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.
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