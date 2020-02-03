Москва, , 14:57 — REGNUM Посол Индонезии в Российской Федерации Вахид Суприяди сделал заявление в связи с празднованием 70-летия установления дипломатических отношений, сообщает информационный портал Detik.

По словам посла, Россия является потенциальным рынком для индонезийских продуктов, таких как пальмовое масло, рыбные продукты, кофе, одежда, а Россия предлагает Индонезии пшеницу и высокотехнологичные товары.

Согласно данным министерства торговли, объем торговли между Индонезией и Россией в 2018 году составил 2,55 млрд долларов США, а в январе-ноябре 2019 года объем торговли достиг 1,92 млрд долларов США.

Россия также является 12-й экономической державой в мире, а Индонезия — 16-й.

Согласно данным координационного совета по инвестициям Индонезии, стоимость российских инвестиций в Индонезию в период с января по сентябрь 2019 года увеличилась почти в 10 раз — до 17,29 млн долларов США с 1,7 млн долларов США за тот же период в 2018 году.

Напомним, индонезийско-российские дипломатические отношения начались 3 февраля 1950 года.

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