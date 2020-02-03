Киев, , 15:02 — REGNUM Министр экономики Украины Тимофей Милованов признал, что «имеет смысл» разделить министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, которое он возглавляет, на несколько отдельных ведомств.

Он этом он заявил сегодня, 3 февраля, в эфире одного из украинских телеканалов.

Вместе с тем Милованов подчеркнул, что что для такого разделения есть одно предварительное условие — завершить земельную реформу.

«"то имеет смысл… Разъединить сельское хозяйство и отдельно вывести, но после того как реформа рынка земли будет закончена», — заявил министр.

ИА REGNUM напоминает, что только в августе 2019 года на Украине объединили министерство экономического развития с министерством аграрной политики. Тогда власти заявили, что такое объединение способствует более эффективному проведению реформ.

Также напомним, что в партии «Слуга народа» подтвердили, что рассмотрение закона о продаже земли во втором чтении состоится уже на этой неделе, ориентировочно 5 февраля.