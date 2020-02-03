Москва, , 14:52 — REGNUM В российском и зарубежном интернет-пространстве активно распространяются фальшивые новости, связанные с коронавирусом. Об этом, как передаёт 3 февраля корреспондент ИА REGNUM, на расширенном заседании Рабочей группы ОП РФ по защите прав пользователей сети интернет, развитию и обеспечению безопасности интернета заявил председатель Комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

«Схемы одни и те же, — рассказал Малькевич. — Обычно «отец» где-то работает — в Минздраве, МЧС, ФСБ, правительстве и так далее. Его якобы срочно вызывают на совещание, он возвращается ночью, кто-то бежит за продуктами и так далее. Но самое неприятное, что эти же сообщения распространяются с разных аккаунтов в разных социальных сетях. Потом появляются «погибшие» в Сибири и на Дальнем Востоке, а власть якобы скрывает страшную правду. Методички одни и те же. Дальше подключаются верифицированные вбросы из-за рубежа. Здесь у нас большую роль сыграл Хэл Тернер, американский радиоведущий. У него пошёл вброс про 112 тысяч погибших (в Китае. — Прим. ИА REGNUM), и он же вбросил информацию о том, что в Китае тысячи трупов свозят на мусоросжигательные заводы. А это потом перетекает в российский сегмент».

Как подчеркнул Малькевич, отдельная история — это «фейки» юмористического характера. По словам эксперта, в групповых чатах стали появляться документы о том, что якобы всем мужчинам, которые подвержены риску заражения, каждый вечер нужно выпивать не меньше 250 граммов алкоголя. На следующий день, как отметил Малькевич, был вброшен «фейковый» приказ Минздрава, в котором уже было указано количество миллилитров.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам заместителя отдела по контролю за рынком Государственного почтового управления КНР Хоу Яньбо, риск передачи нового типа коронавируса через посылки в Китае крайне низкий, и отказываться от получения писем и посылок не стоит.

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