Минск, , 15:26 — REGNUM Новый белорусский закон «О судебно-экспертной деятельности», разрабатывавшийся при участии Совбеза, позволит урегулировать как государственную, так и негосударственную экспертную деятельность. Об этом в интервью госинформагентству БелТА заявил председатель Госкомитета судебных экспертиз Белоруссии Андрей Швед.

«До принятия этого законодательного акта многие вопросы судебно-экспертной деятельности регулировались в основном процессуальными кодексами. Однако процессуальное законодательство делает упор непосредственно на порядок назначения проведения судебных экспертиз, значительная часть аспектов, касающихся судебно-экспертной деятельности, оставалась за кадром. Закон восполнил ряд пробелов, которые долгие годы обсуждались и требовали своего регулирования. В том числе это касается таких важных вопросов, как защита прав и законных интересов лиц, вовлеченных в производство экспертизы, организационных вопросов судебно-экспертной деятельности в целом, научно-методического обеспечения», — рассказал глава ГКСЭ Белоруссии.

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Новый закон вступит в силу с 1 января 2021 года. Он закрепляет единообразный подход и одинаковые требования ко всем судебным экспертам — государственной экспертной организации или лицензиатам. При этом, уточнил Швед, «порядок деятельности лицензиатов не будет ужесточен».

«Сейчас закон четко регулирует: заключением судебного эксперта во время деятельности, урегулированной в законе, может называться лишь то, которое связано с процессуальной деятельностью, т. е. выполняется в соответствии с уголовным, административным, гражданским либо хозяйственным процессом. Все, что вне рамок процесса, — исследование», — пояснил Швед.

Он также отметил: «Теперь в отличие от действовавшего ранее порядка права и обязанности всех судебных экспертов во всех процессуальных кодексах тождественны. Например, в гражданском процессе включать выводы в заключение эксперта по обстоятельствам, относящимся к его компетенции, но по поводу которых ему не были поставлены вопросы, было обязанностью судебного эксперта. В то же время в уголовном, административном и хозяйственном процессах — это было его правом. Теперь реализация данной экспертной инициативы во всех процессах отнесена к праву судебного эксперта».

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