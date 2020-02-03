Москва, , 14:46 — REGNUM Депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия») полагает, что Польша следующая может покинуть Евросоюз.

Как сообщало ИА REGNUM, глава польского внешнеполитического ведомства Яцек Чапутович заявил, что после Brexit Польша может занять место Великобритании в Евросоюзе. Никонов считает, что Польша уже занимает ее место.

«Польша уже и так занимает это место — вечно недовольной Брюсселем страны и возможного следующего кандидата на выход», — отметил Никонов в Facebook.