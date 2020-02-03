Москва, , 14:39 — REGNUM В вопросе обновления воздушной компоненты ядерной триады России важнейшая роль отведена стратегическому ракетоносцу-бомбардировщику Ту-160. Эта боевая машина была создана ещё в советские времена.

Ту-160 является самым крупным в истории военной авиации сверхзвуковым самолётом и самолётом с изменяемой геометрией крыла, а также самым тяжелым боевым самолётом в мире, имеющим наибольшую среди бомбардировщиков максимальную взлетную массу. Максимальная взлётная масса Ту-160 составляет 275 тонн, а максимальная скорость достигает 2230 километров в час.

По Ту-160 работа идёт в двух направлениях: глубокая модернизация строевых машин до версии Ту-160М и постройка новых в версии Ту-160М2.

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на заместителя министра обороны РФ Алексея Криворучко, первый полет Ту-160М2 запланирован на 2021 год, а поставки в войска ожидаются в 2023 году, до 2027 года ВС РФ получат десять таких боевых машин. Боевой потенциал Ту-160М2 будет превосходить боевой потенциал Ту-160 в два с половиной раза.

Что касается Ту-160М, то пресс-служба ПАО «Туполев» проинформировала о первом его полёте, который состоялся 2 февраля 2020 года на аэродроме КАЗ им. С.П. Горбунова. Длительность полёта составила 34 минуты, высоты полёта была 1500 метров. Испытания прошли успешно.

Ту-160М оснащён новым пилотажным и навигационным оборудованием, а также новыми бортовым комплексом связи, системой управления, радиолокационной станцией и комплексом радиоэлектронного подавления.

Ранее автор ИА REGNUM подробно анализировал модернизацию воздушной компонента ядерной триады России.