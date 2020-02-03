Киев, , 14:37 — REGNUM Сегодня, 3 февраля, вечером, ориентировочно в районе 21:00 по местному времени в Киеве состоится совещание представителей фракций парламента с представителями правительства.

Об этом заявил глава Верховной рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент ИА REGNUM.

Разумков подчеркнул, что это «рабочее совещание», на котором не должны звучать политические заявления.

«Мы проговорили, что это не политика… Должна быть конструктивная встреча представителей правительства с представителями парламента и парламентских фракций», — заявил спикер Рады.

Темы, о которых пойдет речь, он конкретизировать не стал.

Согласно заявлению Разумкова, на встречу приглашены лидеры всех парламентских фракций, включая оппозиционные. От правительства, по предварительным данным, с депутатами будут общаться премьер-министр Алексей Гончарук, вице-премьер по евроинтеграции Дмитрий Кулеба, министр энергетики Алексей Оржель и министр финансов Оксана Маркарова.

Пока неизвестно, будет ли эта встреча полностью закрытой, или состоится трансляция переговоров. Ранее на Украине такого рода мероприятий не проводилось.