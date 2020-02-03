Симферополь, , 14:37 — REGNUM Новым министром внутренней политики, информации и связи Крыма будет бывший глава администрации Сак Михаил Афанасьев. Об этом 3 февраля журналистам сообщил председатель правительства РК Юрий Гоцанюк.

«Я приехал представить нового министра — Михаила Сергеевича Афанасьева. Он не начинает с нуля, проделана огромнейшая работа совместно со всем коллективом, который есть», — отметил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Зырянов руководил Мининформом РК с июня 2018 года. 3 февраля 2020 года чиновник сообщил о своей отставке. Михаил Афанасьев родился в 1982 году в Севастополе. Ранее работал главой администрации города Саки, заместителем начальника межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по РК и заместителем министра труда и социальной защиты РК.

Читайте ранее в этом сюжете: Внутреннюю политику, связь и СМИ Крыма доверят экс-главе Сак?