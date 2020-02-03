Тбилиси, , 14:52 — REGNUM Обстановка, в которой пройдут слушания ежегодного доклада президента Грузии Саломе Зурабишивили в парламенте, не будет мирной. Об этом 3 февраля заявил журналистам председатель фракции «Единое национальное движение» Роман Гоциридзе, сообщает агентство Report.ge.

«Оппозиция определится с тем, к какой форме протеста она прибегнет», — сказал Гоциридзе.

Он отметил, что все поездки Зурабишивили за рубеж сопровождались скандалами, что подрывало репутацию Грузии.

Стоит отметить, что традиционный доклад грузинского президента должен состояться 4 февраля, в день открытия весенней парламентской сессии. Также в эту дату оппозиционные партии и движения намерены возобновить волну уличных протестов.

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