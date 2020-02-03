Москва, , 14:32 — REGNUM Предприниматель Борис Минц, обвиняемый в растрате, согласен работать со следствием и ни от кого не скрывается. Об этом в зале Басманного суда Москвы заявил адвокат Алексей Куприянов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Мой подзащитный ни от кого не скрывается. Он переехал в Лондон ещё до начала следствия. Если следователям необходимо, они могут допросить его в Лондоне. Он готов сотрудничать, чтобы доказать свою невиновность», — сообщил адвокат.

Обвинения против Минца выдвинуты по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»).

По версии следствия, Минц контролировал покупку банком «Открытие» необеспеченных облигаций О1 Group Finance, что привело к убыткам.