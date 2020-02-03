Дамаск, , 14:31 — REGNUM Артиллерия Сирийской арабской армии нанесла удар по турецкому наблюдательном пункту у населённого пункта Тарнаба в западной части города Саракиб на востоке провинции Идлиб. В результате обстрела погибли четверо турецких военных, девять — получили ранения.

В сирийскую провинцию Идлиб были направлены вертолёты ВВС Турции, чтобы эвакуировать убитых и раненых. Турецкие военные нанесли ответный удар по позициям сирийской армии, есть убитые и раненые. Об этом сообщает Телеграм-канал «Вестник Дамаска».

Телеграм-канал «Повестка дня Турции» дал информацию о реакции на данный инцидент со стороны Турции. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в частности, сказал: «Операция продолжается. Мы определили 40 точек, и держим их под обстрелами, и нацелены на них. 30−35 сирийцев из этой команды уже нейтрализованы».

Турецкий президент также добавил: «Мы обратились к официальным лицам России и сказали им, что это ни в коем случае не связано с ними. Наша цель — сирийский режим. И не пытайтесь помешать нам, потому что у нас есть потери и мы не можем молчать».

Следует заметить, что Турция самостоятельно приняла решение о развёртывании четырёх наблюдательных пунктов вокруг города Саракиб, то есть без согласования с российской стороной. Этот факт, возможно, объясняет логику действия сирийских военных. Фактически шаги Турции были направлены на срыв наступления Сирийской арабской армии в этом районе.

Кроме того, турецкие военные для Дамаска являются оккупантами, так как находятся на сирийской территории без разрешения сирийского правительства.